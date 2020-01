Prefeito renova concessão com Sindicato dos Aposentados e faz acordo por investimento no Poupatempo

O prefeito de Americana, Omar Najar, assinou, na manhã desta segunda-feira (27) a prorrogação da concessão do prédio do Civi (Centro de Integração e Valorização do Idoso) ao Sindicato Nacional dos Aposentados, Pensionistas e Idosos por mais 40 anos. No encontro com a diretoria do órgão, presidido por João Inocentini, um acordo ainda foi firmado em que a entidade abre mão de cobrar os R$ 548 mil investidos para a reforma da área onde hoje funciona o Poupatempo. Assim, além de a ocupação do espaço ser gratuita, a reforma que permitiu a utilização do espaço também não gerou custos para a prefeitura.

O Poupatempo de Americana está em um espaço anexo ao prédio do Civi, no bairro Vila Jones, desde 2016 e passou por uma série de reformas para melhor acomodação e adequação ao serviço estadual, que também abriga o Detran. O investimento foi feito pelo sindicato que, em documento assinado hoje, abre mão de cobrá-lo do Poder Executivo. Antes, o órgão funcionava em um edifício alugado pela prefeitura, mas que não cumpria todos os requisitos para atendimento ao público. “Nós só temos a agradecer ao João Inocentini e todo o pessoal do Sindicato dos Aposentados, pois acolheram o Poupatempo sem custos ao município e realizaram uma obra que transformou o espaço em uma referência. Hoje temos uma das melhores estruturas de atendimento do Poupatempo do Estado”, destacou o prefeito.

Já a concessão do espaço foi renovada para mais um período de 40 anos, dando à entidade de classe a condição de seguir gerindo o espaço. O presidente do Sindicato dos Aposentados, João Inocentini, destacou a boa relação entre o órgão e a prefeitura. “Quando se tem uma parceria com gente séria, a gente resolve tudo. Sei que o prefeito é uma pessoa digna, séria, e que aprendeu a confiar no sindicato. É motivo de muito orgulho para mim termos assinado a prorrogação da concessão hoje, tenho de agradecer a todos os vereadores que também nos apoiaram”, disse.