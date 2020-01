Prefeito visita novo pronto-socorro do HM

O prefeito de Americana, Omar Najar, realizou na tarde desta terça-feira (14), uma visita às instalações do novo pronto-socorro do Hospital Municipal “Dr. Waldemar Tebaldi” (HM). Ele esteve acompanhado do deputado federal, Vanderlei Macris; do secretário municipal de Saúde, Gleberson Miano; e do superintendente da Fusame (Fundação de Saúde de Americana), José Carlos Marzochi.

A visita do prefeito teve como objetivo avaliar a conclusão da obra e verificar in loco os últimos detalhes que faltam para a inauguração. Nesta semana teve início a instalação dos móveis planejados nos diversos setores que compõem o novo espaço; os móveis e equipamentos hospitalares estão sendo distribuídos e organizados em todas as salas, e também nos consultórios médicos.

Na fachada também já foi instalado o letreiro, doado pela empresa Sinseg Placas Ltda., restando apenas concluir os serviços da nova subestação de energia elétrica, cujos trabalhos estão sendo finalizados. Os geradores da nova subestação já foram testados e tudo deve ser liberado para a CPFL (Companhia de Força e Luz) fazer a ligação de energia na próxima semana.

Omar Najar disse estar muito satisfeito com o que viu, e deseja o quanto antes entregar o novo pronto-socorro à população, que deverá ser beneficiada com uma melhor estrutura, mais ampla e com mais conforto. “Cada dia que passa eu estou mais satisfeito, pena que a gente depende de umas questões da CPFL para inaugurar, mas eu não vejo a hora de entregar para a população de Americana que merece todo o conforto pra ser bem atendida, na assistência médica e tudo o que a gente procurou fazer aqui no Hospital”, comentou.

O prefeito aproveitou para agradecer a ajuda que teve do deputado Vanderlei Macris, cujo aporte de R$ 5 mi, verba intermediada pelo deputado, foi possível realizar esta importante obra na área da saúde. “A gente teve a ajuda do deputado Vanderlei Macris, o Cauê [deputado Cauê Macris] que nos ajudou trazendo verba, e graças a Deus a gente conseguiu atingir o objetivo. Nós estamos agora lutando para terminar a parte de energização e abrir para a população usufruir desse imóvel maravilhoso que ficou aqui”, disse.

Já o deputado Vanderlei Macris disse ter ficado emocionado com as novas instalações, para ele o novo pronto-socorro não deve nada a nenhum hospital de primeiro mundo. “Isso aqui é um pronto-socorro de primeiro mundo; olha que eu conheço alguns fora do Brasil”. Ele ainda aproveitou para destacar o uso dos recursos que foram destinados ao município, especificamente ao Hospital Municipal. “Assim que for entregue, a população vai ter a oportunidade de conhecer e saber exatamente o que foi feito, os milhões de reais que foram gastos no Hospital (…), isso me deixa muito feliz de ter podido ajudar nisso, com a aliança que tivemos (…), Americana está de parabéns”, concluiu.

O secretário de Saúde, Gleberson Miano, apontou que a obra representa um marco na saúde do município, dada as suas dimensões e estruturas. “Sem dúvida, esse novo pronto-socorro representa um marco na história de Americana, porque não teve nenhum investimento parecido em trinta e sete anos”, declarou.