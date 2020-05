Prefeitura alerta população para que ainda não utilizem área em obras na orla da Praia dos Namorados

A Prefeitura de Americana, por meio das secretarias municipais de Cultura e Turismo (Sectur) e de Obras e Serviços Urbanos (Sosu), alerta a população da região da Praia dos Namorados que ainda não utilizem as instalações construídas na orla, pois o local permanece em obras. Nesta quinta-feira (30), placas com essa informação foram afixadas na área.

Os secretários municipais Fernando Giuliani (Sectur) e Adriano Alvarenga Camargo Neves (Sosu) visitaram o local e reforçaram a necessidade dos munícipes aguardarem a finalização das obras. “Pedimos que o pessoal tenha um pouco mais de paciência, pois estamos vendo um acúmulo de pessoas no local. As obras ainda não estão prontas, não estão entregues, mas as pessoas estão entrando para jogar. Esperem mais um pouco para utilizar as instalações”, ressaltou Giuliani.

O secretário de Cultura explicou que a medida é importante também para evitar aglomerações, uma das recomendações necessárias no enfrentamento da pandemia da Covid-19. “Não se aglomerem, estamos passando por essa pandemia e temos que respeitar todas as questões de segurança. Vamos entregar essa obra muito em breve e fazer que esse espaço turístico de nossa cidade venha trazer emprego e gerar renda para Americana”, afirmou.

As obras foram retomadas há aproximadamente um ano e estão sendo finalizadas. O investimento total é de R$ 1,2 milhão proveniente do convênio firmado entre a Prefeitura de Americana e o Ministério do Turismo, além de R$ 130 mil da Administração Municipal. Esta obra contempla toda a orla da Praia dos Namorados com calçamento, pavimentação, galerias de águas pluviais, iluminação de LED, área de lazer, quadras, reforma dos sanitários, entre outras ações. O complexo será administrado pela Secretaria de Cultura e Turismo.