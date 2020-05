Prefeitura anuncia R$ 15 milhões para projeto habitacional

O prefeito de Americana, Omar Najar, anunciou na tarde desta terça-feira (12) que quatro dos projetos habitacionais de Americana foram autorizados a receber R$ 15 milhões em subsídios do programa estadual de Apoio ao Crédito Habitacional. O benefício estará disponível para aqueles que adquirirem imóveis para quatro dos condomínios no Jardim da Balsa: Residencial Inaê (em construção), Residencial Jacy (em construção), Residencial Iracema (em fase final de aprovação) e Residencial Yara (em fase final de aprovação).

O anúncio foi feito pelo prefeito ao lado do secretário da Habitação, Charley Petter Cornachione, e representantes da Construtora Itajaí e Labutare, responsáveis pelo empreendimento. O benefício está disponível para 1.168 famílias, cuja renda seja de R$ 2.994 mensais.

O prefeito Omar Najar, destacou “fico muito satisfeito com o trabalho que tem sido feito pela Habitação, desde que assumi com o então secretário Kim e agora com a pessoa do secretário Charley, que têm batalhado muito para essas habitações de caráter popular. Estamos livrando as pessoas do aluguel para um imóvel que é delas. Tenho que agradecer à construtora Itajaí e à Labutare. Atendendo um pedido que fizemos, as unidades serão entregues com piso cerâmica em todos os cômodos”, disse o chefe do Executivo.

“Esta conquista foi um trabalho da Construtora Itajaí, responsável pela construção dos empreendimentos no Residencial Balsa. O recurso beneficiará todas as famílias inscritas nos programa habitacionais de Americana que adquirirem unidades do empreendimento Balsas, a partir desta terça-feira e com validade para os próximos 60 dias”, explicou o secretário. “Esse recurso permitirá que, mesmo com a mudança de algumas regras do Governo, as pessoas possam dar uma entrada por meio desse subsídio a fundo perdido”, completou Charley.

Os valores destinados pelo Estado para os projetos de Americana, já se encontram creditados em uma conta específica junto à Caixa Econômica Federal e serão vinculados ao CPF de cada beneficiário, conforme a aprovação de financiamento e assinatura de contrato.

Cada família receberá um “cheque moradia” de R$ 13 mil. O valor será utilizado para o pagamento da unidade habitacional, no ato da assinatura do contrato de financiamento.

Respeitando as orientações de saúde pública, a Prefeitura de Americana, por meio da Secretaria de Habitação e Desenvolvimento Urbano, fará reuniões online com as famílias inscritas para detalhar o projeto, as condições e os benefícios.

Os inscritos serão convocados por meio de mensagens de texto no celular (SMS) e por e-mail, portanto, é importante que as famílias acessem suas inscrições e atualizem esses dados de contato.

As famílias que ainda não são inscritas e que tenham interesse em acessar os projetos, deverão fazer suas inscrições no site da Prefeitura de Americana, no menu “Serviços” (https://inscricaohabitacao.americana.sp.gov.br/login).

Para ser inscrito o cidadão deve morar ou trabalhar em Americana há pelo menos 5 (cinco) anos, ser maior de 18 anos e não pode ter imóvel ou ter sido beneficiado por programas habitacionais de interesse social.

Subsídio Federal

A família que acessar o projeto também tem direito ao subsídio do Governo Federal, que pode chegar até 42 mil em nossa região, uma vez que o empreendimento faz parte do Programa Minha Casa, Minha Vida – Faixa 1,5. Esse valor é calculado de acordo com o perfil socioeconômico de cada família.

DADOS DOS EMPREENDIMENTOS

FASE 1 – aprovados em construção

Condomínio Inaê: 256 unidades, com aproximadamente 140 unidades disponíveis aos inscritos

Tamanho da unidade: 49m² (dois dormitórios, sala, cozinha, banheiro e área de serviço)

Fase de obra: 45% – Previsão de entrega: 2020. Prazo contratual CEF em 09/09/2022 (adiantado).

Condomínio Jacy: 272 unidades disponíveis

Tamanho da unidade: 49m² (dois dormitórios, sala, cozinha, banheiro e área de serviço)

Fase de obra: 5% – Previsão de entrega: até 2021 ( 18 meses da assinatura com a CEF). Prazo contratual CEF 10/06/2023.

FASE2 – em fase final de aprovação

Condomínio Iracema: 378 unidades projetadas

Tamanho da unidade: 49m² (dois dormitórios, sala, cozinha, banheiro e área de serviço)

Previsão de início das obras: A DEFINIR

Condomínio Yara: 378 unidades projetadas

Tamanho da unidade: 49m² (dois dormitórios, sala, cozinha, banheiro e área de serviço)

Previsão de início das obras: A DEFINIR