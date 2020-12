Prefeitura apoia Campanha Sinal Vermelho contra a Violência Doméstica e Familiar

A Secretaria de Assistência Social e Direitos Humanos (SASDH) da Prefeitura de Americana está apoiando a Campanha Sinal Vermelho contra a Violência Doméstica e Familiar, lançada em 10 de junho pela Associação dos Magistrados Brasileiros (AMB) em parceria com o Conselho Nacional de Justiça (CNJ). O objetivo é criar um elo silencioso de denúncia em que a vítima de violência pode expressar um pedido de socorro ao desenhar um X na mão e exibir o sinal ao farmacêutico ou ao atendente na farmácia para que a polícia seja acionada imediatamente.

A adesão das farmácias e dos membros do judiciário à campanha se deve ao fato do aumento de registros de violência doméstica durante a pandemia da Covid-19. O isolamento social, uma das formas de prevenção ao contágio do vírus, acabou expondo mulheres e crianças às situações de vulnerabilidade no próprio lar.

Em contato com o Poder Judiciário local, com o juiz da Vara do Júri, Infância e Juventude, doutor Wendell Lopes Barbosa de Souza, a Secretaria de Assistência Social e Direitos Humanos mobilizou farmácias da cidade para que possam aderir à campanha.

“Fizemos o contato com as farmácias para aderirem a campanha, uma vez que a vítima pede ajuda por meio desses estabelecimentos. Também existe o interesse de órgãos como o IML, GAMA, PM, Delegacia de Defesa da Mulher, Ministério Público, OAB, Conselho da Mulher, Conselho Tutelar, setor técnico forense, entre outros. Além disso, outros órgãos estão fazendo contato direto com o Conselho Nacional de Justiça”, disse a coordenadora da Unidade de Direitos Humanos, Alcimara Batalhão.