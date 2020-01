Prefeitura de Americana divulga cursos do projeto Novotec Expresso 2020

Estão abertas as inscrições para os cursos de Edição de vídeo e Prática de gestão de pessoas

Em parceria com a ETEC Polivalente, a Prefeitura de Americana, por meio da Secretaria de Planejamento, está divulgando a abertura de 60 vagas no total para os cursos Edição de vídeo – youtuber e Práticas de gestão de pessoas. As aulas fazem parte do projeto Novotec Expresso 2020 e as inscrições podem ser feitas até o dia 09 de fevereiro, pelo site WWW.novotec.sp.gov.br

Estão disponíveis 30 vagas para cada curso e as aulas começam no dia 02 de março até o dia 08 de julho, sendo três aulas por semana no período da tarde. A primeira chamada dos candidatos será feita entre 11 e 13 de fevereiro e a segunda chamada será entre os dias 14 e 17 de fevereiro.

Confira a descrição dos cursos:

Edição de vídeo – youtuber: Nesse curso o aluno irá aprender o necessário para iniciar uma carreira promissora como editor de vídeos, para isso o programa trabalha planejamento e produção de conteúdos audiovisuais, aprendendo a tratar imagens e editar vídeos. Com um currículo que incentiva a criatividade e o empreendedorismo o aluno sairá do curso preparado para os desafios do mercado.

Requisitos: Cursando o Ensino Médio

Objetivos do curso:

Preparar o aluno para planejar e desenvolver vídeos por meio de processos criativos e de aplicativos informatizados.

Proporcionar condições para que o aprendiz elabore projetos de vídeo para meios eletrônicos e digitais, em ciclos coletivos de produção, utilizando competências de autogestão, em trabalhos formais e/ou autônomos, de forma sustentável e empreendedora.

Competências gerais:

Correlacionar diferentes campos do conhecimento aos processos de criação de vídeos.

Identificar métodos, técnicas, recursos e equipamentos específicos para a produção de vídeos.

Desenvolver projetos de conteúdo em vídeo.

Exemplo de componentes curriculares:

Gestão de Mídias Sociais.

Produção Multimídia.

Aplicativos Informatizados.

Projeto Integrador.

Práticas de gestão de pessoas: Com o certificado desse curso você estará preparado para ajudar os profissionais da área de recursos humanos a fazer processos de recrutamento, seleção e treinamento de pessoal e a aplicar técnicas de planejamento e gestão de pessoas, o que é muito importante para garantir um melhor desempenho de equipes e empresas como um todo.

Requisitos: Cursando o Ensino Médio

Objetivos do curso:

Aplicar técnicas de planejamento e gestão de pessoas para o melhor desempenho das equipes e organizações;

Executar trabalhos na área de Recursos Humanos e auxiliar no seu planejamento;

Auxiliar nos processos de recrutamento, seleção e treinamento de pessoal.

Competências gerais:

Identificar as fontes de recrutamento e apoiar a organização de processos seletivos.

Efetuar cálculos elementares inerentes à área de Recursos Humanos.

Executar os processos de admissão e demissão de empregados.

Exemplo de componentes curriculares: