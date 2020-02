Prefeitura de Americana entrega escrituras para moradores do Jardim dos Lírios e do Parque da Liberdade

O prefeito de Americana, Omar Najar, e o secretário municipal de Habitação e Desenvolvimento Urbano, Charley Petter Cornachione, entregaram no CCL (Centro de Cultura e Lazer), os títulos de propriedade para 55 famílias que moram no Jardim dos Lírios e Parque da Liberdade. O vereador Antonio Marco Alves Jorge, o Kim, também participou da cerimônia de entrega das escrituras.

“Eu fico agradecido à secretaria pela luta e sabemos que realmente não foi fácil. Este documento é a prova que a casa é de vocês e podem deixar aos seus filhos, netos e quem sabe, até tataranetos. Fico feliz em servir a população e fazer a entrega dessas escrituras”, afirmou o prefeito, Omar Najar.

Durante a cerimônia, foram entregues 53 títulos de propriedades as famílias do Jardim dos Lírios e duas para as famílias do Parque da Liberdade, que registraram o pedido da documentação na Prefeitura de Americana em 2013. As casas nos dois bairros foram construídas em regime de mutirão e lotes urbanizados.

“Realmente é um dia importante a todos. Cada um sabe das dificuldades e das lutas nos mutirões para construções das casas e os obstáculos que enfrentaram para construção do lar. Depois de um grande esforço desta administração municipal, foi possível recompor o Fundo Municipal da Habitação e assim conseguimos realizar a entrega da documentação”, disse o secretário de Habitação, Charley Petter.

OUTRAS ENTREGAS

O secretário de Habitação participou, no dia 29 de janeiro, da cerimônia de entrega de 32 escrituras para os moradores do bairro Jardim Novo Horizonte. A entrega foi realizada pela Cooperteto (Cooperativa Nacional de Habitação e Construção). Já em maio de 2019, a Prefeitura de Americana entregou o título de propriedade para 430 famílias da Vila Bela, na região do Antônio Zanaga.

Outras 37 escrituras de propriedade habitacional a famílias residentes no Jardim Novo Horizonte foram entregues em fevereiro de 2017.