Prefeitura de Americana fica fechada durante recesso de final de ano

A Prefeitura de Americana ficará fechada por alguns dias devido ao recesso de final de ano. O expediente se encerra às 17 horas do dia 23 de dezembro e será retomado no dia 6 de janeiro de 2020, conforme o decreto nº 12.363, que decretou ponto facultativo nos dias 26, 27, 30, 31 de dezembro de 2019, e 2 e 3 de janeiro de 2020. Os órgãos que prestam serviços essenciais, como Secretaria de Saúde, Guarda Municipal, Defesa Civil, tratamento e abastecimento de água, assistência médica e hospitalar, distribuição de medicamentos e alimentos, funerários, captação e tratamento de esgoto, lixo, segurança pública e processamento de dados ligados a serviços essenciais manterão os horários de atendimento normalmente.

Confira como fica o funcionamento dos setores municipais durante o recesso:

– Paço Municipal – Fechado;

– Parque Ecológico e Jardim Botânico – Ficam fechados nos dias 23, 24, 25, 30 e 31 de dezembro e 1º de janeiro. Nos demais dias, ficam abertos normalmente. Vale lembrar que o Parque Ecológico abre das 8 ás 16h30, e o Jardim Botânico, das 6 às 20 horas;

– Biblioteca Municipal – Fechada a partir do dia 18 de dezembro para a realização do balanço anual, retornando às atividades no dia 6 de janeiro, após o recesso de fim de ano;

– DAE – Uma equipe estará de plantão. Qualquer problema, a população pode ligar para o telefone 0800 123737;

– Gama – Os patrulheiros trabalham normalmente. A corporação pode ser acionada pelo telefone 153 e 3461 8631;

– Pronto-Socorro do Hospital Municipal – Funciona normalmente, 24 horas;

– Postos médicos – Fechados;

– Pronto Atendimento do bairro Antonio Zanaga – Aberto 24 horas;

– Núcleo de Especialidades – Fechado;

– Farmácia Central – Manterá o plantão das 8h às 13h nos dias 26, 27 e 30 de dezembro, e nos dias 2 e 3 de janeiro, para garantir os atendimentos de urgências e emergências, bem como os de altas hospitalares. Durante os plantões não haverá atendimento para medicamentos de alto custo. No dia 6 de janeiro o setor volta ao atendimento normal;

– PAT – Fechado;

– Cemitérios – Abertos das 6 às 18 horas;

– Coleta de lixo orgânico – Para somente nos dias 25 de dezembro e 1º de janeiro;

– Coleta seletiva e ecopontos – Não funcionam nos dias 24, 25, e 31 de dezembro e 1º de janeiro;

– Varrição de rua – Não será realizada durante o recesso.