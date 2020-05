Prefeitura de Americana inicia entrega de cestas do projeto “Alimento Solidário” às famílias em extrema pobreza

A Prefeitura de Americana, numa grande força-tarefa com o apoio de todas as secretarias municipais, Fundo Social de Solidariedade de Americana, organizações parceiras, iniciativa privada e colaboradores, iniciou na sexta-feira (22) a entrega em domicílio das cestas básicas do projeto “Alimento Solidário” para as famílias em situação de extrema pobreza. Ao todo, serão 4.135 cestas direcionadas às pessoas inscritas no Cadastro Único, constantes na relação fornecida pelo Governo do Estado de São Paulo, com renda per capita mensal de até R$ 89,00.

A Secretaria de Assistência Social e Direitos Humanos da Prefeitura de Americana é a gestora do projeto na cidade, com a coordenação da distribuição em parceria com a APAE de Americana e diversos apoiadores. “Para agilizar a entrega foi feita uma grande força-tarefa a fim de atender as demandas o mais rápido possível. São 4.135 cestas de alimentos doadas pelo governo do estado, que irão atender muitas pessoas”, disse a diretora da Unidade de Assistência Social e Direitos Humanos, Beatriz Betoli Bezerra.

No ato de entrega do benefício, o responsável familiar (nome que consta na lista) deverá apresentar a Carteira de identidade (RG) e o NIS (constante do Cartão do Programa Bolsa Família), assinando o recebimento da cesta básica.

Dúvidas podem ser direcionadas ao e-mail coordsocial@apaeamericana.com.br ou pelo telefone 992673193.