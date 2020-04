Prefeitura de Americana já recebeu 1.414 protocolos digitais com implantação do Americana Digital

Proporcionar acesso à Prefeitura de Americana a qualquer hora ou lugar. Com esse objetivo, foi implantado o Projeto Americana Digital, que completa um mês nesta semana e já permitiu a realização de 1.414 protocolos digitais, sendo 89,89% com acesso pelo site – www.americana.sp.gov.br/americanadigital. A medida tem proporcionado mais agilidade às tramitações de processos internos e externos, além de economia aos cofres públicos. Os documentos eletrônicos gerados já economizaram cerca de 235 mil impressões.

A nova plataforma evita o atendimento presencial, já que o munícipe pode registrar a sua solicitação de um computador ou pelo celular com acesso à internet da sua própria casa ou qualquer outro lugar. Nesse período, também foram solicitadas 244 análises de projetos e 686 atendimentos do SAC (Serviço de Atendimento ao Cidadão) por meio do novo sistema, entre outros diversos documentos.

O coordenador do Projeto Americana Digital, Eduardo Spilla, avalia que a implantação do novo sistema de tramitação eletrônica de documentos está sendo um sucesso. “Já tivemos um fato histórico de uma certidão negativa de débitos sair em apenas 24 minutos, menos de meia hora. Isso prova que ela agiliza os trâmites internos da documentação. Tivemos documentos de Recursos Humanos que demoravam até dez dias para sair e foram emitidos em dois dias”, comentou.

Spilla também explicou que o cidadão pode avaliar o novo sistema por meio da própria plataforma. “A avaliação tem sido muito boa, vários já avaliaram com nota dez nosso atendimento, pela transparência e por tudo que vem sendo feito”, ressaltou. “Foi um fato extremamente positivo a prefeitura ter aberto acesso eletrônico justamente no momento mais crucial, que foi a crise do Covid-19. Então, quando fechou o atendimento presencial, entrou o atendimento eletrônico. Foi uma porta aberta para o cidadão fazer seus pedidos”, completou o coordenador.

Em razão das restrições provocadas pela pandemia do Covid-19, toda a capacitação dos servidores para utilização do novo sistema foi feita on-line pela empresa 1Doc, responsável pela plataforma utilizada. O potencial de economia com o novo sistema é de R$ 200 mil nos primeiros seis meses; R$ 600 mil em um ano; chegando a R$ 2 milhões ao ano quando tudo já estiver migrado para o virtual. Por um bom tempo, a Prefeitura ainda vai trabalhar nos dois sistemas, uma vez que serão digitais apenas os processos iniciados a partir da implantação da nova plataforma. Mas, no decorrer dos anos, o manuseio do processo físico tende a diminuir até se extinguir totalmente.