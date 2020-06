Prefeitura de Americana reforma gradil de proteção na Avenida Brasil

A Prefeitura de Americana, por meio da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos (Sosu), está concluindo a troca do gradil de proteção na Avenida Brasil. O investimento é de R$ 276.368,64 mil.

A reforma consiste na substituição das grades e proteções de vidro que estão quebradas, oferecendo riscos à população, repintura geral dos materiais, numa extensão total de 2,8 mil metros, no trecho entre o Parque Ecológico até a altura do Clube do Bosque.

O prefeito de Americana, Omar Najar, destacou que essa era uma questão que era acompanhada há algum tempo. “É muito importante realizarmos essa melhoria e fico muito feliz de termos reunido condições para fazê-la”, disse.

“O investimento na recuperação e manutenção das grades na avenida tem o objetivo de evitar a deterioração do material e irá proporcionar mais segurança aos pedestres e motoristas”, explicou o secretário da Sosu, Adriano Alvarenga Camargo Neves.

O serviço está sendo executado pela empresa Pex Incorporação e Construção Eireli, contratada por meio de licitação.