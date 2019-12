17/12/2019 Av. Cecilia Meirelles, trecho entre as Ruas Dalcídio Jurandir e Cândido Portinari – Bairro Antonio Zanaga 17h00 às 22h00 18/12/2019 Rua das Rosas, trecho entre as Ruas dos Cravos e das Hortências – Bairro Cidade Jardim 17h00 às 22h00 19/12/2019 Rua Mikelina Ardito Faraone, trecho entre as Ruas Ângela Carolina Campari Place e Gioconda Cibim – Bairro Jardim Brasília 17h00 às 22h00 14/12/2019 Rua Amapá, trecho entre as Ruas Geraldo de Camargo e Cabo Frio – Bairro Werner Plaas 08h00 às 22h00 14/12/2019 Rua José Delagnes,e trecho entre as Ruas Maria Camurim da Rocha e Japão – Bairro Morada do Sol 12h00 às 18h00 14/12/2019 Rua Humberto Polo, trecho entre as Ruas Luiz de Camões e Vicente de Carvalho – Bairro Vila Amorim 16h00 às 22h00 15/12/2019 Av. de Cillo, trecho entre a Av. Campos do Jordão e Rua Andradina -Bairro Jardim São José 08h00 às 16h00 15/12/2019 Rua Lupicínio Rodrigues, 39 – Bairro Residência Jaguari – Percurso: Rua Altamiro Carrilho, Jair Amorim, Elizete Cardoso, Av. Atílio Dextro, Av. da Música, Rua Tom Jobim, Rua Altamiro Carrilho, Avenida do Compositor e Rua Altamiro Carrilho 9h00 às 11h30 15/12/2019 Rua da Solidariedade,774 – Jardim da Paz – Percurso: Região do Parque Gramado 9h00 às 18h00 14/12/2019 Rua dos Lírios, trecho entre as Ruas das Rosas e das Azaleias – Bairro Cidade Jardim 11h00 às 18h00 14/12/2019 Rua Chucri Zogbi, trecho entre as Ruas José Travaglia e Ferrúcio Astorri – Bairro São Vito 12h00 às 20h00 14/12/2019 Rua Faustino Susigan, trecho entre as Ruas Álvaro de Mattos e Carlos Vassalo – Bairro São Jerônimo 9h00 às 13h00 17/12/2019 Rua Waldomiro Silveira, trecho entre a Rua Raul de Leone e Av. Cândido Portinari – Bairro Antonio Zanaga 12h00 às 22h00 14/12/2019 Rua da Urca, trecho entre as Ruas Marambaia e Castelo – Bairro Jardim Guanabara 9h00 às 18h00 14/12/2019 Rua Caiapós, trecho entre as Ruas Guaianazes e Timbiras – Bairro Nova Americana 8h00 às 17h00 22/12/2019 Rua Roviglio Bertine – Bairro São Vito, Percurso: Rua Roviglio – Bairro São Vito percorrendo pelos bairros São Manoel, Jardim Santana, Werner Plaas, Antonio Zanaga com Termino no bairro Sobrado Velho 16h00 às 18h00 22/12/2019 Rua Inglês de Souza, trecho entre a Rua Jackson Figueiredo e Av Cecília Meireles – Bairro Nossa Senhora Aparecida 10h00 às 22h00 25/12/2019 Rua Inglês de Souza, trecho entre a Rua Jackson Figueiredo e Av Cecília Meireles – Bairro Nossa Senhora Aparecida 9h00 às 15h00 26 à 30/12/2019 Rua Inglês de Souza, trecho entre a Rua Jackson Figueiredo e Av Cecília Meireles – Bairro Nossa Senhora Aparecida 17h00 às 22h00 01/01/2020 Rua Inglês de Souza, trecho entre a Rua Jackson Figueiredo e Av. Cecília Meireles – Bairro Nossa Senhora Aparecida 9h00 às 15h00