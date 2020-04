Prefeitura doa máscaras à Polícia Civil

A Prefeitura de Americana doou, na tarde desta quarta-feira (8), 70 máscaras de tecido à Delegacia Seccional de Americana. O material foi entregue pelo prefeito Omar Najar ao delegado Claudinei Albino Xavier e é produto da ação do Cuca (Centro Universidade do Conhecimento de Americana), que vem engajando alunas e ex-alunas do curso de costura para a produção de máscaras e sacolas de tecido.

O delegado agradeceu ao prefeito Omar Najar, que destacou a importância de ajudar as instituições que prestam serviços essenciais no município. “Auxiliar a Polícia, que segue trabalhando intensamente em meio a esta pandemia”, disse Omar Najar.