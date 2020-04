Prefeitura e sindicato propõem abono para servidores de baixa renda na Saúde

O prefeito de Americana, Omar Najar, se reuniu com representantes do SSPMA (Sindicato dos Servidores Públicos Municipais de Americana) na manhã desta quinta-feira (16) e as partes acordaram em conceder um abono aos servidores da Saúde de baixa renda, com critério a ser definido por decreto. O projeto de lei que trata da questão foi encaminhado nesta quinta à Câmara de Americana.

O acordo se dará como um reforço econômico aos profissionais, que são os principais atores no trabalho de combate à pandemia mundial de Covid-19. “É um momento de muito trabalho no Poder Público, sobretudo para os profissionais da saúde”, disse o prefeito, destacando a importância de conceder o benefício. O presidente do SSPMA, Antonio Bassan Forti, destacou que o abono é uma vitória sindical para os profissionais da saúde.

Na reunião desta manhã ficou acordado que os servidores da Saúde que se enquadrarem nos critérios de renda receberão um abono de R$ 150 no vale alimentação. O projeto pede autorização para ocorrer por até três meses. No primeiro mês, uma vez que o projeto seja aprovado pela Câmara, o abono está garantido e nos demais está condicionado à disponibilidade financeira do Executivo Municipal e à manutenção das medidas protetivas adotadas para prevenir a propagação da Covid-19.