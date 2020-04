Prefeitura entrega cestas básicas na Educação

A secretária da Educação de Americana, Evelene Ponce Medina, informou ao prefeito, Omar Najar, nesta segunda-feira (13), que a Secretaria da Educação em parceria com a Secretaria de Ação Social fizeram a distribuição de cestas básicas para os alunos da rede municipal em situação mais carente. Os alimentos foram feitos com os produtos da merenda escolar, que não vinha sendo utilizada em função da paralisação das aulas, decorrentes da pandemia de Covid-19.

“Assim que aconteceu a suspensão das aulas, o prefeito Omar Najar se mostrou preocupado com a situação das famílias mais carentes na questão da alimentação. Ele nos pediu um levantamento de quanto conseguiríamos formar com o que tínhamos em estoque. Fizemos as cestas básicas e fizemos a distribuição junto aos alunos da rede municipal carentes. Para o mês de abril foi feita essa distribuição e o prefeito já nos pediu para analisarmos na questão jurídica se conseguiremos fazer novamente essa ação junto às famílias”, disse a secretária da Educação Evelene Ponce Medina.

Foi possível montar pouco mais de 350 cestas básicas e a seleção se deu tomando por base as famílias mais carentes. “Fizemos o levantamento com os diretores e cruzamos com os dados do cadastro único, voltando a ação às famílias de baixíssima renda”, disse a secretária. O prefeito, Omar Najar, destacou que a medida é uma ajuda para aquelas pessoas que dependem das refeições nas escolas. “É uma forma de ajudar aquelas famílias que dependiam das escolas também para que seus filhos pudessem se alimentar. Sabemos que essa é uma situação difícil para todos, então tentamos auxiliar os mais necessitados”, disse.