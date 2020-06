Prefeitura executa melhorias na Praça de Esportes do Antonio Zanaga

A Secretaria de Esportes, Lazer e Juventude da Prefeitura de Americana, em parceria com a Administração Regional do bairro Antonio Zanaga e a Secretaria Municipal de Meio Ambiente, executou uma série de melhorias na Praça de Esportes “Roberto Polatti”, no bairro Antonio Zanaga. Uma força-tarefa foi realizada para a manutenção do espaço, de acordo com o secretário de Esportes, Eudaldo dos Santos Cardoso, o Paraná, que destacou ainda a retomada da construção da pista de skate e modernização da Praça de Esportes do Zanaga.

“Na medida do possível, estamos realizando trabalhos de manutenção e melhorias, para manter as Praças de Esportes conservadas e em plenas condições para que, em breve, quando a pandemia passar, possamos ofertar a prática de atividades físicas e qualidade de vida para a população”, disse o secretário de Esportes.

Foram executados serviços de limpeza, remoção de entulhos, capinação, roçagem, poda de árvore, pintura, manutenção e reparos diversos.

Além de ressaltar as melhorias promovidas na Praça de Esportes do Zanaga, e a preparação para quando voltarem as atividades esportivas, Paraná destacou a expectativa para a retomada das obras de construção da pista de skate e a modernização da Praça de Esportes “Roberto Polatti”.

“A licitação para contatação de empresa deverá ocorrer no dia 23 de junho. A expectativa é grande, pois Americana é referência no incentivo ao esporte e o investimento irá beneficiar toda a população”, disse Paraná.

A Prefeitura de Americana publicou no último dia 5, o edital de licitação para a contratação de empresa, que retomará as obras de construção da pista de skate e modernização da Praça de Esportes “Roberto Polatti”.

A modernização da Praça de Esportes é realizada por meio de convênio com o Governo Federal, no valor estimado de R$470 mil reais.