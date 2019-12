Prefeitura executa obras no canal do córrego do Parque Ecológico

As Secretarias de Obras e Serviços Urbanos (Sosu) e de Cultura e Turismo (Sectur) da Prefeitura de Americana estão executando obras no canal do córrego do Parque Ecológico. O objetivo é evitar enchentes na Avenida Brasil, segundo a Sosu.

“O local funciona como um dispositivo de retenção que ajuda a evitar enchentes na Avenida Brasil. Iniciamos com a limpeza do canal do córrego do parque, que deságua na lagoa, preparando o fundo para concretar, lançar rachão e construir gabião para contenção do talude”, explicou o secretário Adriano Alvarenga Camargo Neves.

Os serviços, que começaram no último dia 5, estão programados para serem executados nos próximos três meses.