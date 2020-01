Prefeitura executa serviços de limpeza no viaduto Prefeito Ralph Biasi neste domingo

A Secretaria de Obras e Serviços Urbanos (Sosu) da Prefeitura de Americana vai executar, na manhã de domingo (12), serviços de limpeza e desobstrução nas saídas de água do Viaduto Prefeito Ralph Biasi. Para a realização do trabalho, será interditada a pista central do viaduto.

O tráfego de veículos será desviado para as alças laterais, segundo a Unidade de Sistema Viário.

O serviço será executado pela equipe da Unidade de Limpeza Pública (ULP) durante o período da manhã deste domingo, se não chover. A via será liberada ao tráfego após a conclusão do trabalho.