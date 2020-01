Prefeitura realiza recapeamento em ruas do Frezzarin

A Prefeitura de Americana, por meio da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos (Sosu), segue com as obras de recapeamento em várias ruas do município. Nesta quarta-feira (15) os trabalhos tiveram início no bairro Frezzarin, sendo realizados na Rua São Salvador, no entre as avenidas Campos Salles e Brasil.

Na sequência, o serviço de recapeamento será executado na Rua Fortunato Faraone, entre as ruas São Salvador e Colômbia e, depois, na Rua Uruguai, também no trecho entre essas duas ruas.

Nesta semana, o prefeito Omar Najar acompanhou o serviço de recapeamento na Rua Florindo Cibin, que foi realizado no trecho entre a Avenida Brasil e a Rua Fortunato Faraone. Também foi executado na Rua Manoel dos Santos Azanha, entre a Rua México e a Avenida Brasil.

O recapeamento para a recuperação e manutenção de vias na cidade está sendo executado desde o início de novembro, com investimentos na ordem de R$ 6,8 milhões. Os recursos são provenientes do Fundo Municipal de Trânsito, arrecadados por meio de multas de trânsito. A empresa responsável pela obra é a Converd Ambiental Construção Civil Eireli, que venceu a licitação.