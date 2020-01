Prefeitura realiza recapeamento na Rua Tuiuti

A Prefeitura de Americana, por meio da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos (Sosu), segue com as obras de recapeamento em várias ruas do município. Nesta terça e quarta-feira (21 e 22), foram realizados os serviços na Rua Tuiuti, no trecho entre a Rua Dom Bosco e a Rua Dom Pedro II, na região do bairro Santa Catarina.

Segundo a Sosu, o trabalho na Rua Tuiuti foi executado interditando de três em três quadras para minimizar os impactos no trânsito local, que tem um tráfego intenso de veículos.

Nesta quinta-feira (23), os trabalhos seguem para a Rua Dr. Cândido Cruz. Será recapeado o trecho entre a Rua Primo Picoli e Avenida Nove de Julho, que fica na região central de Americana. “É importante ressaltar que estão sendo priorizadas as ruas com grande tráfego de veículos”, explicou o secretário da Sosu, Adriano Alvarenga Camargo Neves.

O recapeamento para a recuperação e manutenção de vias na cidade está sendo executado desde o início de novembro, com investimentos na ordem de R$ 6,8 milhões. Os recursos são provenientes do Fundo Municipal de Trânsito, arrecadados por meio de multas de trânsito. A empresa responsável pela obra é a Converd Ambiental Construção Civil Eireli, que venceu a licitação.