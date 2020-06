Prefeitura regulariza sepulturas do Cemitério da Saudade

Para regularizar as concessões a partir do trâmite deste processo, foi criada a lei nr. 6.349, de 2 de outubro de 2019, que dispõe sobre a regularização de concessões de sepulturas no Cemitério da Saudade, autorizando o Poder Executivo a titularizar em nome dos adquirentes, as sepulturas localizadas no Cemitério da Saudade, cujas concessões tenham sido objeto de transferência onerosa entre particulares, desde que não estejam sendo reclamadas pelos antigos concessionários, mediante o recolhimento das taxas e preços públicos correspondentes a uma concessão nova.