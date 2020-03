Prefeitura reinicia obras na Rua Maranhão

A Secretaria de Obras e Serviços Urbanos (Sosu) da Prefeitura de Americana retomou as obras de alargamento na Rua Maranhão, região da Praia Azul. A via receberá guias e sarjetas e, posteriormente, será executada a recomposição do asfalto. Os serviços fazem parte do projeto de revitalização da principal via de acesso ao bairro.

Executadas com mão de obra e recursos próprios, a obra vai melhorar o acesso à região. “Após o período das chuvas intensas, a obra está sendo retomada. A ampliação de parte da avenida vai melhorar o sistema viário e trazer mais segurança para o tráfego de veículos”, segundo o secretário da Sosu, Adriano Alvarenga Camargo Neves.

Os trabalhos de revitalização e alargamento da via começaram em abril do ano passado. Estão sendo construídos 2.340 metros de guias e sarjetas, 6.500 de complemento de pavimento e 7.040,76 metros quadrados de recapeamento, segundo a Sosu.