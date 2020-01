Prefeitura trabalha na limpeza e manutenção das escolas

A Secretaria de Educação da Prefeitura de Americana está trabalhando na limpeza e manutenção das escolas. Estão sendo executados serviços de poda de grama, limpeza de caixas de água, reparos, manutenção e dedetização em todas as escolas municipais antes do início das aulas, dia 3 de fevereiro para os alunos do Ensino Fundamental, e dia 5 de fevereiro para a Educação Infantil.

“Existe um calendário em andamento para a execução dos serviços antes da volta às aulas. A empresa de manutenção também já começou a trabalhar com reparos e o nosso foco é concluir essa programação de manutenção nas escolas, apesar das chuvas típicas deste mês de janeiro, para que esteja tudo preparado para o retorno dos alunos com tranquilidade”, disse a secretária de Educação, Evelene Ponce Medina.

Ao todo, 50 unidades escolares e mais cinco prédios da Educação que receberão a manutenção e as melhorias.