Processo seletivo da Fusame recebe 1.084 currículos para contratação temporária de profissionais

A Prefeitura de Americana, por meio da Fusame (Fundação de Saúde do Município de Americana), recebeu 1.084 currículos de candidatos interessados no processo seletivo simplificado aberto para preenchimento imediato de vagas por tempo determinado, sendo possível a renovação. Eles foram entregues na quinta-feira, dia 7 de maio.

A quantidade de currículos recebida para cada um dos cargos disponíveis foi a seguinte: recepcionista hospitalar – 662; técnico(a) em enfermagem – 218; enfermeiro(a) – 101; fisioterapeuta – 61; médico(a) intensivista – 1; médico(a) Clínico Geral do Pronto-Socorro – 3; e farmacêutico – 38.

O diretor superintendente do Hospital Municipal, José Carlos Marzochi, explicou que as contratações são necessárias para reforçar a equipe existente. “Foi bem expressiva a quantidade de inscrições, nos causando surpresa, até porque na região estão ocorrendo várias contratações de profissionais para atuar na área da saúde”, comentou.

A equipe do setor de Recursos Humanos da Fusame está agora tabulando os dados, levando em consideração os parâmetros pré-estabelecidos, ou seja, a formação específica na área relacionada ao cargo e a experiência profissional.

De acordo com o RH, o processo será finalizado no prazo máximo de 15 dias e o resultado com a classificação dos candidatos será divulgado no Diário Oficial do município, no site da Prefeitura de Americana – www.americana.sp.gov.br.