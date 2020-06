Processo seletivo para contratação de enfermeiro recebe 70 currículos

O processo seletivo simplificado aberto pela Prefeitura de Americana para preenchimento imediato de ao menos uma vaga temporária para o cargo de enfermeiro(a) recebeu 70 currículos, que foram encaminhados por e-mail, no período de 11 a 15 de junho. O envio do currículo de maneira eletrônica teve como objetivo evitar aglomeração de pessoas, medida necessária como prevenção à Covid-19.

De acordo com o RH da Secretaria Municipal de Saúde, os currículos estão sendo analisados e, na sequência, os candidatos serão convocados de acordo com a classificação.

Para preenchimento da vaga, foi exigido superior completo em Enfermagem e registro no órgão de classe. O salário é de R$ 3.679,86 com carga horária de 40 horas semanais, para atuação no Hospital Municipal “Dr. Waldemar Tebaldi”.