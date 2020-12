Produtos de limpeza, doces e bebidas alcoólicas disparam na pandemia

De acordo com a Associação de Supermercados do Estado do Rio de Janeiro (ASSERJ), o consumo foi o mais afetado ao logo dos meses de 2020 por conta da pandemia. Diversos itens dispararam na lista de compras (jan-out), no comparativo a 2019, os produtos de limpeza figuram no topo da lista.

Em primeiro lugar está o álcool gel, que nunca antes foi tão procurado mundialmente, tendo suas vendas aumentado em 500% nos supermercados do Rio de Janeiro. O álcool líquido 70% também esteve no topo da lista de compras com crescimento de 125% nas vendas. Seguindo os novos padrões de higiene, com 300% de crescimento da procura está o desinfetante antibactericida.

Em seguida, e não menos importante, ficaram o sabão em pó com aumento de 190%, limpadores domésticos que cresceram em 100% e água sanitária com 58%.

O levantamento da ASSERJ revela ainda um dado curioso: as vendas de papel higiênico disparam quase 50% em 2020. Item surpreendente que provocou algumas corridas desesperadas nas lojas no início da pandemia.

“Vimos ao longo do ano a explosão nas compras dos itens de limpeza, e isso com certeza continuará, claro com as devidas proporções. Mas a busca por higiene será um legado da pandemia para os próximos anos”, comenta o presidente da Associação.

ÁGUA LIMPA

Não há quem se esqueça da crise hídrica que a população do Rio passou no início do ano, ainda antes de ser decretada a pandemia no Brasil. Devido à água turva que chegava às residências, as pessoas passaram a comprar água. A consequência foi o salto na procura por água mineral nos supermercados em 105%.

UM DOCINHO PARA ALEGRAR

As vendas de doces e guloseimas também foram destaque no levantamento em 2020. De acordo com a pesquisa da ASSERJ, somente itens de bomboniere (balas e chocolates) cresceram 55% seguidos pelos biscoitos, com 48% a mais que 2019.

Segundo Fábio Queiróz, uma das razões é o maior tempo que as pessoas passaram em casa, que sem uma rotina regulada acabaram buscando prazer nos alimentos doces para aliviar a ansiedade. “O açúcar é um dos alimentos que pode trazer esse conforto e deixar o momento mais agradável”.

HAPPY HOUR EM CASA

Um outro efeito da quarentena, que ficará marcado no ano de 2020, é o aumento da procura pelas bebidas alcoólicas. Os supermercados viram isso na prática percebendo um disparo pela procura de cervejas, vinhos e destilados, e aumentaram em 38% as vendas durante janeiro e outubro no comparativo com o ano anterior.

CESTA BÁSICA EM ALTA

No segundo semestre do ano foi percebido uma alta no preço em alguns produtos componentes da cesta básica. Isso se deveu a alguns fatores, como o aumento das exportações destes itens e sua matéria-prima e a diminuição das importações dessas mercadorias, motivadas pela mudança na taxa de câmbio, que provocou a valorização do dólar frente ao real. Mas a demanda desses mesmos produtos também cresceu, como por exemplo, leite em 38%, óleo 34%, arroz 33% e carnes em 26%.