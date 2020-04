Profissionais do Serviço de Atendimento Pré-Hospitalar Municipal (192) passam por capacitação sobre coronavírus

A equipe de profissionais do Serviço de Atendimento Pré-Hospitalar Municipal – APH (192) de Americana participou de capacitação específica sobre atendimento referente ao coronavírus. A capacitação foi realizada no auditório do Hospital Municipal.

Vinte profissionais do serviço 192 de Americana receberam orientações sobre as Recomendações de Atuação Pré-Hospitalar à Pacientes Suspeitos ou Confirmados com Covid-19 e Recomendações adicionais ao atendimento à Parada Cardiopulmonar em adultos durante o período de pandemia de COVID-19, informou a enfermeira coordenadora do APH, Adriana Pacheco, que ministrou a atividade.

A capacitação teve como objetivo atualizar os profissionais do serviço de APH com base nas evidências técnicas e científicas nacionais e internacionais, a fim de se evitar a transmissão de vírus para os profissionais de saúde e evitar sua transmissão e sua propagação pelo serviço de APH.