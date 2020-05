Profissional da saúde de 51 anos tem resultado positivo para Covid-19

Blood sample with coronavirus positive

Um profissional da saúde, de 51 anos, teve resultado positivo para Covid-19 e está em isolamento domiciliar. A confirmação do 62º caso da doença no município foi feita por meio do boletim divulgado na sexta-feira (15) pela Vigilância Epidemiológica de Americana.

O boletim atualizado traz ainda mais dois casos suspeitos de coronavírus: uma mulher de 69 anos, que está em hospital particular, e uma mulher profissional da saúde, de 35 anos, que está em isolamento domiciliar.

Mais quatro pessoas realizaram teste rápido em laboratório particular e tiveram resultado negativo para coronavírus. O município registrou ainda mais nove resultados negativos para a doença, após realização de exame PCR. Com isso, o município contabiliza agora 405 casos que eram considerados suspeitos, mas já foram descartados pelo resultado de exame negativo.

O quadro geral da Covid-19 em Americana é o seguinte: 62 casos positivos, sendo quatro óbitos, dois internados, dois em isolamento domiciliar e 54 curados; 15 casos suspeitos aguardando resultados de exames, sendo um óbito, cinco internados em hospitais, sete em isolamento domiciliar e dois que já cumpriram a quarentena (14 dias).