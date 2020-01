Projeto “Leitura com pipoca” é realizado neste mês na Biblioteca Municipal

A Biblioteca Municipal de Americana “Profª Jandira Basseto Pântano” recebe neste mês mais uma edição do projeto “Leitura com Pipoca”. Com entrada gratuita, a atividade tem o objetivo principal de estimular a leitura nas crianças por meio da contação de histórias, músicas e brincadeiras. Os encontros serão às sextas-feiras (10, 17, 24 e 31 de janeiro), das 15 horas às 17 horas. A primeira atividade do ano será com a contadora Elisabete Moreira.

O “Leitura com Pipoca” acontece há quase dez anos em Americana, sendo uma realização do Programa de Ação Cultural (ProAC/ICMS) e da Secretaria de Cultura e Economia Criativa do Estado de São Paulo, com apoio cultural da Prefeitura de Americana, por meio da Secretaria Municipal de Cultura e Turismo, produção cultural da Editora Adonis e patrocínio do Supermercados Pague Menos.

De acordo com a Editora Adonis, as atividades do projeto são carregadas de ludicidade, desenvolvidas e realizadas por professores, contadores de histórias e escritores. “Sempre contamos com sorteio de livros e com gostinho especial de pipoca, transformando cada evento em um momento especial. Além da literatura, outras modalidades da arte também são exploradas, como a música e o resgate das brincadeiras de infância”, comentou a editora de livros da Adonis, Marcela Comelato.

A Biblioteca Municipal fica na Praça Comendador Müller, 172, Centro.