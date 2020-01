QUADRILHA É PRESA PELA PM APÓS TENTAR FURTAR CASA EM AMERICANA

Uma quadrilha foi presa na tarde desta quarta – feira (22) após tentar furtar uma residência no bairro Vila Cordenonsi, em Americana (SP).

De acordo com a corporação, os policiais estavam patrulhando no bairro Jardim Pérola e foram informados sobre o furto pela Rua Maestro Silvio Bianchi.

A equipe iniciou patrulhamento, pois os criminosos haviam acabado de passar pelo radar inteligente na altura do km 120 da Rodovia Luiz de Queiroz (SP-304).

Os policiais conseguiram localizar o veículo modelo Hyundai I30 na Avenida Iacanga transitando no contra fluxo. A equipe iniciou um breve acompanhamento e efetuou a abordagem na Rua Ana Esperança Zazeri.

Segundo a equipe, o veículo utilizado já tinha envolvimento em vários furtos pela região.

Quatro pessoas estavam no carro e todas elas tinham antecedentes criminais também por envolvimentos em crimes de furtos.

Eles foram revistados, mas nada de ilícito foi encontrado, porém no veículo foi localizado uma chave grande do tipo fenda.

O grupo confessou a tentativa de furto e explicou como se deram os fatos. Dois deles desceram do carro, em posse da chave de fenda, e os outros ficaram na cobertura. No entanto, o furto não foi concluído, pois foram surpreendidos por uma mulher.

Eles ainda disseram que na sequência, iriam para outra casa no Jardim Ipiranga, por terem informações de que havia dinheiro guardado no local.

Foi feito contato com a testemunha, que reconheceu sem sombra de dúvidas os indivíduos, que fugiram quando ela os avistou, além do carro onde se encontrava os outros integrantes do grupo.

O caso foi encaminhado à Central de Polícia Judiciária (CPJ), onde todos permaneceram à disposição da Justiça.O veículo e a chave foram apreendidos.