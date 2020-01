QUADRILHA ROUBA SETE CARROS DE EMPRESA DE LOCAÇÃO EM AMERICANA

ontem dia (28) sete veículos foram roubados da empresa Localiza, em Americana (SP). O caso aconteceu por volta das 19h, no bairro Vila Israel, na Avenida Nossa Senhora de Fátima.

De acordo com a Polícia Militar (PM), os policiais Cabo Ramiro e Soldado Lucas foram acionados para comparecer ao local, pois uma quadrilha havia acabado de roubar vários veículos.

No estabelecimento, os policiais foram e encontraram o gerente e um vendedor nos porta-malas de dois carros.

Segundo as vítimas, dois indivíduos magros os abordaram e pediram informações de rua, porém ao chegarem perto os criminosos anunciaram o assalto.

Os dois funcionários foram mantidos no salão do estabelecimento, enquanto um terceiro criminoso chegou ao local e a todo momento permaneceu ao celular.

Cerca de sete carros foram levados entre eles um Fiat Toro, três Ford Ecosport, Renault Duster Oroch, um Jeep Compass e um Jeep Renegate.

A informação foi repassada ao policiamento da região e todos ficaram em alerta.

Pouco tempo depois a Guarda Civil Municipal (GCM) e Polícia Militar de Campinas (SP) conseguiram prender um dos criminosos na condução do Fiat Toro no bairro Ouro Preto, já os demais veículos foram encontrados abandonados no mesmo bairro e no Jardim Santo Antônio.

durante a apresentação da ocorrência, o suspeito detido no veículo não foi reconhecido pelas vítimas rendidas na empresa.