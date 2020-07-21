Quarentena pode piorar sintomas da TPM

A QUARENTENA PODE PIORAR OS SINTOMAS DA TPM. ANSIEDADE, DOR DE CABEÇA, DEPRESSÃO, IRRITABILIDADE, HIPERSENSIBILIDADE EMOCIONAL, RETENÇÃO DE LÍQUIDOS, GANHO DE PESO, INSÔNIA E FADIGA SÃO ALGUNS DOS SINTOMAS CONHECIDOS PARA QUEM SOFRE DESSA SÍNDROME. CERCA 40% POR CENTO DAS MULHERES APRESENTAM ALGUNS SINTOMAS DA TENSÃO PRÉ-MENSTRUAL.
O GINECOLOGISTA JORGE VALENTE EXPLICA COMO É POSSÍVEL AMENIZAR ESSES SINTOMAS
O GINECOLOGISTA LEMBRA QUE ALGUNS EXERCÍCIOS PODEM MELHORAR OS SINTOMAS PSICOLÓGICOS
ALÉM DOS SINTOMAS FÍSICOS, MUITOS SINTOMAS PSICOLÓGICOS DA TPM PODE ATRAPALHAR A ROTINA DAS MULHERES. ALÉM DISSO, NESSE PERÍODO DE ISOLAMENTO SOCIAL, MUITAS MULHERES RELATARAM DEPRESSÃO MAIS APARENTE NESSE PERÍODO.
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