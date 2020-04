RAPAZ É PRESO TENTANDO INCENDIAR RESIDÊNCIA DA MÃE

Um homem foi preso após ameaçar e tentar matar a própria mãe no final da tarde de sábado (11), em Americana (SP). O caso aconteceu no bairro Santa Rosa II.

A equipe foi até o local e se deparou com indivíduo bastante alterado e tentando colocar fogo na residência da vítima.

A casa estava com todos os móveis danificados e com grande cheiro de gás, pois o mesmo havia cortado a mangueira do botijão.

Segundo a vítima, o mesmo chegou no local com intenção de mata-lá. Ele estava agressivo, violento e descontrolado.

O autor disse a mãe que ” vou beber seu sangue hoje”. A mulher conseguiu fugir para a casa do vizinho enquanto seus outros filhos tentava deter o criminoso.

O indivíduo já tinha tentado tirar a vida da mãe no mês passado e por conta dessa ação a vítima já tinha conseguido uma medida protetiva, onde o mesmo teria que ficar 200 metros longe da mãe.

O caso foi encaminhado à Central de Polícia Judiciária (CPJ), onde o autor permaneceu preso por descumprimento de medida protetiva, tentativa de incêndio e invasão a domicilio.

De acordo com a Polícia Civil (PC), o criminoso já tem antecedentes criminais pelos crimes de roubo, furto e lesão corporal.