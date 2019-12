Refis é prorrogado até hoje dia 23/12

O prefeito de Americana, Omar Najar, determinou que o prazo para a negociação de dívidas com a Prefeitura (Refis) seja estendido até hoje dia 23 de dezembro. O decreto com a prorrogação será publicado neste sábado (21), no Diário Oficial do município. O Refis foi iniciado em 7 de outubro e, inicialmente, o prazo para as negociações se encerraria nesta sexta-feira (20). Por conta da grande procura e adesão ao programa, foi prorrogado.

Os descontos previstos na lei são de 95% em multas e juros, caso o contribuinte faça a opção do pagamento à vista; e 80% em multas e juros se o pagamento for parcelado. O débito pode ser parcelado em até 14 vezes, desde que atendam ao valor mínimo estipulado na legislação. Nas dívidas com a prefeitura, o valor mínimo de cada parcela é de R$ 100,00 para pessoa física e de R$ 200,00 para pessoa jurídica. No caso do Departamento de Água e Esgoto, o valor mínimo é de R$ 50,00 para os usuários classificados na categoria residencial e de R$ 200,00 para as categorias comercial e industrial.

Os interessados em aderir ao programa de negociação devem procurar a Unidade de Arrecadação se a dívida for com a Prefeitura. O atendimento é realizado das 9 às 16 horas, na Avenida Brasil, nº 85, Centro. No caso de dívidas com o DAE ou outra autarquia, a pessoa deve procurar as respectivas sedes. Para efetuar a negociação, é necessário apresentar o RG (se o contribuinte for o proprietário do imóvel), certidão de casamento (se o imóvel estiver no nome do cônjuge) ou procuração (caso o imóvel estiver no nome de outras pessoas), além do RG do interessado no parcelamento.