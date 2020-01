Reforma da Ala 3 e da UTI do HM deve começar no primeiro trimestre

A prefeitura de Americana homologou, no dia 7 de janeiro, a tomada de preços referente ao processo licitatório para reforma da ala 3 e da UTI (Unidade de Terapia Intensiva) adulto do Hospital Municipal “Dr. Waldemar Tebaldi” (HM). A reforma será feita por meio de convênio com o Ministério da Saúde, no qual o governo federal se compromete com o repasse de R$ 699.996,00, recursos provenientes de uma emenda parlamentar do deputado federal, Orlando Silva. A Administração Municipal irá dispor de R$ 134.346,32 em contrapartida, totalizando um investimento de R$ 834.342,32. A empresa vencedora da licitação é a AC Camargo e o contrato deverá ser assinado em breve, com a previsão de início das obras ainda no primeiro trimestre de 2020.

A UTI será ampliada, passando de oito para 10 leitos de internação, sendo um para isolamento. Serão executados banheiros acessíveis na área de isolamento e na área de atendimento coletivo. Também será instalado aparelho de ar condicionado central.

Tanto na ala 3 quanto na UTI haverá substituição do piso, forro, luminárias, bate-macas e portas internas. Será instalada manta vinílica no piso das áreas de observação, circulação e conforto médico. Os forros serão de gesso acartonado, com luminárias em led embutidas. Os banheiros serão ampliados, tornando-os acessíveis aos portadores de necessidades especiais. Também haverá a substituição do revestimento dos banheiros, expurgo, depósito de materiais de limpeza (DML) e posto de enfermagem, que também receberão novas peças sanitárias, bancada em aço inox, torneiras e chuveiro. Haverá ainda a substituição das redes elétrica e hidráulica, de acordo com a legislação vigente, bem como as redes de gases medicinais, com a instalação de réguas hospitalares nos leitos. Em todas essas áreas também será aplicada uma nova pintura.