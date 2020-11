Região Turística Bem Viver lança Plano Diretor Regional de Turismo

A Região Turística Bem Viver, de maneira on-line, lança nesta quarta-feira, 25, o Plano Diretor Regional de Turismo. A região constitui-se em uma governança composta por sete cidades, entre elas Americana, Campinas, Elias Fausto, Hortolândia, Nova Odessa, Santa Bárbara d’Oeste, Sumaré, que conta com uma população de 2.184.752 pessoas, segundo o IBGE.

O Plano Regional surgiu da necessidade dos municípios envolvidos no Mapa do Turismo Brasileiro de diagnosticar sua vocação turística e levantar seus produtos e potenciais, elaborar diretrizes e planos de ação para promover o desenvolvimento no turismo de tecnologia, negócios além do turismo cultural, ecológico, ferrovias e rural.

Por meio das secretarias de Turismo e de Cultura locais, em parceria com o SENAC Americana, os trabalhos tiveram a duração de dois anos, envolvendo técnicos de cada cidade e com planejamento de ações de curto, médio e longo prazo para alavancar o turismo regional.

Rotas turísticas foram criadas voltadas ao turismo rural, turismo de pesca, turismo cultural, ecológico e trilhas, turismo tecnológico e de negócios. De toda forma, os atrativos indicados nas rotas poderão sofrer atualizações no decorrer da execução do plano.

“Este plano dará subsídio e ferramentas aos municípios para o planejamento de execução das ações, captação de recursos em órgãos estaduais, federais, empresas e outras iniciativas privadas, possibilitando investimentos financeiros na região, principalmente nesta fase difícil que estamos passando e que ainda enfrentaremos pós-Covid 19. Turismo é e será uma fonte de renda, possibilidade de trabalho qualificado, no qual os municípios devem investir, pois é a certeza de empregabilidade de recursos humanos de seus munícipes e até mesmo de pessoas entre a região turística”, afirmou a diretora de Turismo de Americana, Roseli dos Santos.

“Com certeza foi mais um trabalho árduo, desenvolvido por funcionários públicos técnicos, comprometidos com o desenvolvimento de suas cidades e de sua região turística, fazendo–se valer possibilidades de desenvolvimento e aplicação das políticas públicas em turismo”, concluiu.