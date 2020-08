Residencial Tainá será entregue em setembro

As 256 famílias do Residencial Tainá, empreendimento de habitação social em parceria público-privada do município de Americana, receberam uma boa notícia neste mês de agosto. O projeto, que teve início em 2018, será entregue em setembro, praticamente um ano antes do prazo previsto. A Construtora já requereu o Habite-se, e o documento está em fase final de aprovação, e a assembleia de constituição do condomínio e eleição do síndico foi agendada para o dia 20 de agosto.

“A expectativa é grande. Mobilizamos os setores responsáveis da Prefeitura e do DAE para que as famílias possam mudar para suas casas o mais rápido possível. Importante que tudo esteja pronto, de acordo com as leis, sem queimar etapas. Recebendo as chaves as famílias poderão organizar as mudanças e começar um novo capítulo em suas vidas. Esses momentos marcam nossos corações”, comentou o secretário de Habitação e Desenvolvimento Urbano, Charley Petter Cornachione.

O Condomínio Tainá faz parte do Residencial Balsas, que contempla outros dois condomínios que também estão em obras: Inaê e Jacy. Segundo empreendimento fruto de parceria público-privada por meio do Programa Minha Casa Minha Vida – faixa 1,5 do Governo Federal, o primeiro projeto nesses moldes foi o Residencial Jardim dos Lírios, entregue em março 2020, beneficiando 300 famílias.

“Quando iniciamos o Programa Pró-Moradia Social com as PPP’s, em 2016, a administração buscava alternativas para a falta de recursos do município, que na época estava com muitas dificuldades financeiras e o Fundo Municipal de Habitação zerado, uma situação muito difícil. Em 2017, quando o governo federal liberou o faixa 1,5, Americana foi uma das primeiras cidades a contratar, porque estávamos com a lição de casa pronta. Agora, três anos depois, temos a grata satisfação de colher os frutos. Contando com o Condomínio Tainá, já atendemos 556 famílias que antes pagavam aluguel ou moravam de favor, dando novas oportunidades para essas pessoas. Nós temos programado, ainda para 2020, a entrega 150 unidades da fase 1 do Residencial Solar das Flores, na região do São Luiz, e o Condomínio Inaê, que está com as obras adiantadas, com mais 256 apartamentos”, afirmou Cornachione.

Reuniões on-line

E a Secretaria de Habitação e Desenvolvimento Urbano continua realizando as reuniões com os inscritos para apresentação dos projetos, virtualmente, pelo youtube da Prefeitura.

Desde o início da pandemia, já foram mais de 10 reuniões online que resultaram na convocação de todos os inscritos que constavam no sistema até maio de 2020, dando a oportunidade de todos conhecerem os projetos em andamento.

Cheque Moradia

Americana é beneficiada com o “Cheque Moradia” do programa Nossa Casa do Governo Estadual, que tem mais de 5 milhões para serem investidos nos projetos do Residencial Balsas. As famílias com renda bruta mensal de até R$ 2.994,00, que acessam o projeto recebem automaticamente o subsídio de R$ 13.000,00, que é somado ao subsídio do Programa Minha Casa Minha Vida faixa 1,5. O benefício torna possível a realização do sonho da casa própria de muitas famílias inscritas.

Cadastro Habitacional

O Cadastro Habitacional de Americana é permanente e totalmente digital, ou seja, os moradores que se enquadrarem nos requisitos podem acessar o site da Prefeitura: www.americana.sp.gov.br e localizar no menu serviços, “Inscrição Habitação”. Para ser inscrito nos projetos de habitação basta que o cidadão interessado tenha mais de 18 anos, não tenha nenhum imóvel, more ou trabalhe em Americana há no mínimo 5 anos e tenha renda familiar não superior a seis salários mínimos.

Quem não tem acesso à Internet ou qualquer dificuldade com a ferramenta pode comparecer na Secretaria de Habitação e Desenvolvimento Urbano, que fica na Avenida Brasil, nº 1293 – Jardim São Paulo, no Centro de Cultura e Lazer. A Secretaria atende de segunda a sexta-feira, das 9h às 16h.