Revitalização na orla da Praia dos Namorados chega na fase final

O secretário de Cultura e Turismo, Fernando Giuliani, de Obras e Serviços Urbanos, Adriano Camargo Neves, e o diretor da Guarda Municipal de Americana, Marcos Guilherme, estiveram nesta quarta-feira (27), na orla da Praia dos Namorados para acompanhar a fase final da revitalização do local. O engenheiro e responsável pela obra, Adriano Carneiro, acompanhou a visita.

De acordo com Giuliani, a maior parte do projeto está concluída e foram instaladas as placas de sinalização, pintura do asfalto, construídas as rampas de acessibilidade, pintura dos sanitários, além do plantio de gramas e rampa de acesso ao Barco Escola.

“Com muito empenho e trabalho, as obras da Praia estão em processo de conclusão e para a segurança dos visitantes, pedimos que não façam uso do espaço até que a revitalização esteja totalmente concluída”, disse Giuliani.

As obras estão sendo feitas pela empresa Placon Construções e Montagens, por meio de verba do Ministério do Turismo.