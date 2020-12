Rio Branco completa 30 anos do acesso à elite do Paulistão

Foi no dia 01 de dezembro de 1990, na cidade de Olímpia (SP), que o Rio Branco alcançou seu tão sonhado acesso à elite do Campeonato Paulista, após empate sem gols contra os donos da casa.

A conquista está entre as maiores do clube e do esporte de Americana. Um time que encantava com o futebol bonito e a garra contagiava o torcedor que lotava o Estádio Décio Vitta nas partidas pela Intermediária, como era chamada a divisão de acesso.