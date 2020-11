Rio Branco tropeça contra o lanterna e se complica na Bezinha e união perde mais uma

O Rio Branco não conseguiu superar o Elosport na tarde desta quarta-feira, 11/11, no Estádio Décio Vitta. Pela antepenúltima rodada da primeira fase do Campeonato Paulista da Segunda Divisão, o Tigre empatou com o time de Capão Bonito por 2 a 2, e está fora da zona de classificação.

No sábado, às 15h, o Tigre viaja até Itararé para encarar o líder da chave.

O Leão da Treze foi derrotado em casa por 3 a 1 para o Itararé, na tarde desta quarta-feira, 11/11, no Estádio Antônio Guimarães, e praticamente deu adeus ao Campeonato Paulista da Segunda Divisão.

agora o união precisa vencer seu último jogo contra o Rio Branco, em Americana, e torcer para os tropeços de várias equipes que lutam por uma das duas vagas entre os melhores terceiros colocados.