depois de perder para o Independente por 2 a 1, no Estádio Agostinho Prada, em Limeira, pela segunda rodada do returno da primeira fase do Campeonato Paulista da Segunda Divisão o tigre volta a campo hoje as 15hrs aqui em Americana .

O Rio Branco será comandado pelo auxiliar técnico José Carlos Grandini hoje contra o Elosport. Ele substitui o treinador Marcos Campangnollo, suspenso.