Rosa do Bem abre 300 novas inscrições de exames de Mamografia

O Rosa do Bem abre nesta quarta-feira (4), a partir das 7h, mais 300 inscrições para realização gratuita de exames de mamografia pelo site www.rosadobem.com.br. No mês de outubro foram abertas 700 vagas e os exames já estão sendo realizados. Aqueles que não apresentam alterações, estão sendo entregues com os laudos pessoalmente para cada paciente. Já as mulheres que tiveram indicação para exames complementares, receberão contato por telefone e serão levadas para o Hospital de Amor em Campinas com o transporte custeado pelo Rosa do Bem.

Com as novas 300 vagas, a campanha de 2020 do Rosa do Bem vai totalizar mil exames de mamografias realizadas. “Foi algo muito além do que imaginávamos para esse ano de pandemia. Quero agradecer a todos os parceiros que permitiram que essa quantidade de mamografias fossem realizadas, salvando muitas vidas, com toda certeza, por meio da prevenção”, comentou a presidente do Rosa do Bem, Maria Fernanda Grecco Meneghel.

Para se inscrever, a mulher deve ter de 40 a 69 anos, ser residente em Americana, não possuir convênio médico e não estar em tratamento de câncer. Após o cadastro ser aprovado, caso a solicitante se enquadre nos critérios estabelecidos, vai receber um e-mail para fazer o agendamento presencial e entregar os documentos. “Estamos abrindo essas novas vagas contando com a adesão de mulheres e homens trans, que também precisam fazer exames preventivos para o câncer de mama. Nosso projeto é para todos”, reforçou Fernanda.

Ela explicou ainda que a parceria com o Hospital de Amor de Barretos está mantida para a realização dos exames complementares e tratamento completo das mulheres que forem diagnosticadas com câncer de mama por meio da campanha. “Pedimos que, principalmente as mulheres que nunca fizeram mamografia ou que estão há muitos anos sem fazer, aproveitem mais essa oportunidade”, comentou Fernanda.

“Para a realização das mamografias gratuitas, firmamos parcerias com clínicas particulares do nosso município. Na ocorrência de qualquer apontamento, vamos contar como sempre com todo o suporte do Hospital de Amor”, explicou. Essa parceria com clínicas já aconteceu nos primeiros anos da campanha e se repete agora com a participação da Radiologia Sidney; Artmed; Clínica Rossetti e Digimax Medicina Diagnóstica – Unidade São Francisco.