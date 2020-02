Rosemary dos Santos, moradora de Santa Bárbara d’Oeste foi encontrada em Florianipólis

Rosemary dos Santos França, 35 anos, desaparecida desde o último dia 28, foi localizada nesta quarta-feira (5), em Florianópolis.

Segundo informações, um saque de R$ 1,5 mil foi feito na conta de Rosemary em uma agência bancária na área central de Santa Bárbara no dia em que ela sumiu. Na segunda-feira (3) um novo saque, no valor de R$ 200,00, teria sido feito em um caixa eletrônico localizado em um supermercado em Florianópolis, o que deu novas pistas para a investigação.

A família, com apoio da Polícia Civil, foi até Florianópolis e localizou a mulher por volta de meio dia desta quarta. Rosemary está com depressão pós parto, de acordo com informações de familiares, que agradeceram o apoio dos amigos e da imprensa.