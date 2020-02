Rua da Solidariedade recebe obras de recapeamento no jd da Paz

A Rua da Solidariedade, trecho entre a Rua Serra do Japi até a Rua Estevão Carlos Vicentini, na região do Jardim da Paz, está recebendo nesta segunda-feira (17) as obras de recapeamento. O serviço deve terminar na terça-feira (18). Na última semana, as melhorias foram executadas nas Ruas Carolina Calegaris Cibin e Thomaz Biancardi, região do Parque Gramado.

A Prefeitura de Americana, por meio da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos (Sosu), está investindo R$ 6,8 milhões em obras de recapeamento na cidade. Os recursos são provenientes do Fundo Municipal de Trânsito.

Desde novembro, o serviço já foi executado na Avenida Maranhão, Ruas Carlos Alberto Brassoroto, Antonio Lucia, Jurandir Leite de Campos, Rua Bandeirantes, Avenida São Paulo, Rua Abrahim Abraham, Avenida Comendador Thomaz Fortunato, Ruas Aldo Feola, Argemiro Cesarino Leite, João Luchiari, Fortunato Nardini, Antonio Corrêa, Carioba (entre a Avenida Lírio Corrêa e a Avenida Europa), Rua Florindo Cibin (entre a Avenida Brasil e a Rua Fortunato Faraone); Rua São Salvador (trecho da Avenida Campos Sales até a Avenida Brasil); Rua Tuiuti, Vila Galo, (no trecho entre a Rua Dom Bosco e a Rua Dom Pedro II), região do bairro Santa Catarina; Rua Cândido Cruz, no Centro, (trecho entre a Rua Primo Picoli e Avenida Nove de Julho); Washington Luiz (entre as Ruas Ipiranga e 7 de Setembro e entre 7 de setembro e Dr. Antônio Lobo); Rua Rui Barbosa; Fortunato Faraone (entre as Ruas São Salvador e Colômbia); Rua Uruguai; Rua Manoel dos Santos Azanha (entre as Ruas México e Avenida Brasil); Rua Carolina Calegaris Cibin e Rua Thomaz Biancardi, região do Parque Gramado.

Ao todo, 175 mil metros quadrados de vias serão recapeados na cidade. A empresa responsável pela obra é a Converd Ambiental Construção Civil Eireli.