Rua José Moreno região do Jardim Alvorada recebe pavimentação asfáltica

A Prefeitura de Americana, por meio da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos (Sosu), está iniciando esta semana as obras de pavimentação asfáltica na Rua José Moreno, região do Jardim Alvorada. Serão pavimentados 2.500 metros quadrados de via, com investimento de R$ 270 mil.

“Muito me orgulha podermos realizar obras com recursos próprios e podermos recapear a cidade. Sei da necessidade que temos de realizar esse tipo de obra em nossa cidade e, por isso, temos investido no recape de todo o município”, disse o prefeito Omar Najar.

“Dando continuidade aos investimentos na pavimentação asfáltica e na recuperação da malha viária do município, a prefeitura está retomando os trabalhos nesse início do ano com essa obra importante para toda a população. Também está sendo executada diariamente a Operação Tapa-Buracos, um serviço permanente para atender toda a cidade, além de outros investimentos e melhorias para a manutenção das vias, desenvolvendo um trabalho intenso desde o ano passado”, disse o secretário da Sosu, Adriano Alvarenga Camargo Neves.

Os recursos são provenientes do Fundo Municipal de Trânsito. Os trabalhos deverão ser concluídos em 30 dias, segundo a Sosu. A empresa responsável pela obra será a Cel Engenharia.