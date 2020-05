Ruas Uirapuru, Violetas e Cardeal receberão investimentos de R$ 257 mil em pavimentação

As Ruas Uirapuru, Violetas e Cardeal, na região do Jardim dos Lírios, receberão o investimento de R$ 257.965,34 para a pavimentação asfáltica. Os serviços tiveram início esta semana e atende os moradores da região e do Residencial Jardim dos Lírios, condomínio com 300 apartamentos entregues em 7 de março pelo prefeito Omar Najar.

“É uma obra que a Sosu estava solicitando, fizemos reunião com os moradores para tratarmos das melhorias nas ruas e as três vias foram contempladas com recursos que irão beneficiar toda a população”, disse o secretário de Obras e Serviços Urbanos, Adriano Alvarenga Camargo Neves.

Ao todo, serão pavimentados 2.874,18 metros quadrados de vias pela empresa Cel Engenharia. A previsão de término da obra é mês de julho.

A contrapartida da Prefeitura de Americana na obra é de R$ 35.108,20 e o repasse de R$ 222.857,14, proveniente do Ministério do Desenvolvimento Regional, verba federal indicada pelo deputado Antônio Carlos M. Thame.