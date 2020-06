Santa Bárbara recebe dois novos respiradores nesta 4ª feira

O secretário de Estado da Saúde, José Henrique Germann , ontem (23) durante coletiva com a imprensa, a distribuição de mais um lote de respiradores para municípios paulistas para o combate ao covid-19, entre eles, Santa Bárbara d’ Oeste. Segundo Germann para o Hospital Santa Bárbara serão enviados mais 2 respiradores. No início deste mês o Estado enviou cinco respiradores para a Hospital, por intermédio da DRS- Campinas

Na região de Campinas, os equipamentos serão destinados à Santa Casa de Itatiba (5), Prefeitura de Vinhedo (4), Pronto Atendimento de Pinhalzinho (3), Hospital Santa Bárbara (2), em Santa Bárbara D’Oeste, e Santa Casa de Piracaia (2). Piracicaba também receberá cinco respiradores para ativação de leitos no Hospital de Fornecedores de Cana.

“Estes respiradores são essenciais para garantir atendimento aos pacientes com quadro grave de COVID-19. O Governo do Estado de São Paulo segue com agilidade e organização para distribuir estes equipamentos e fortalecer a assistência dos pacientes por meio de serviços públicos de saúde”, afirmou o secretário. A distribuição dos respiradores é técnica e feita para locais com maior demanda de internações por COVID-19 e estrutura para novos leitos, permitindo ampliação da capacidade de atendimento da rede pública de saúde.

O presidente da Santa Casa de Misericórdia de Santa Bárbara d’ Oeste (mantenedora do Hospital Santa Bárbara), Aparecido Donizete Leite, não tinha ainda a informação sobre a nova remessa. Ele disse que foi feita solicitação de mais 5 ou 10 respiradores. “Hoje temos específico para a ala covid-19 leitos de UTI totalmente montados com todos os equipamentos necessários como monitores multi-parâmetros, bombas de infusão e todos os equipamentos necessários conforme as normas”, disse Leite.

O Hospital conta hoje com 20 leitos UTI, sendo 10 exclusivos para pacientes Covid 19 e 10 para os demais tratamentos intensivos.hoje (24) recebe os dois novos respiradores.