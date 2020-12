O São Paulo voltou a abrir vantagem confortável na liderança do Campeonato Brasileiro. Nesta quarta-feira, dominou o Atlético Mineiro no duelo entre os dois primeiros colocados e o derrotou por 3 a 0, no Morumbi, na abertura da 26.ª rodada. Igor Gomes, Gabriel Sara e Toró, todos formados na base do clube, marcaram os gols do jogo.

Com a vitória, o São Paulo chegou aos 53 pontos, sete a mais do que o Atlético-MG.