Saúde inicia campanha de vacinação contra a gripe na segunda-feira

Na próxima segunda-feira (23) terá início a campanha de vacinação contra a gripe em todas as unidades básicas de saúde, das 8h às 16h. Inicialmente serão vacinados os trabalhadores da saúde e os idosos acima de 60 anos.

A campanha deste ano foi antecipada pelo Ministério da Saúde por conta da transmissão da covid-19, o que possibilita melhorar o diagnóstico do novo coronavírus na população idosa. Para evitar aglomerações, os profissionais das unidades irão auxiliar na organização da fila, para que as pessoas mantenham distância de aproximadamente dois metros umas das outras.

Neste ano, além das unidades básicas em funcionamento, a vacina também será oferecida no núcleo de especialidades e na unidade da Villa Gallo, que passou recentemente por reforma e ampliação, mas que irá permanecer aberta durante a campanha, mesmo antes de ser inaugurada, ampliando assim os postos para a cobertura vacinal.

Para o início da campanha o município recebeu 9,6 mil doses da vacina e a vigilância irá retirar novos lotes conforme a necessidade. Os idosos das casas de apoio de longa permanência irão receber a vacina diretamente no local, por uma equipe da vigilância. Estimativas oficiais de 2019 apontam que Americana possui 31.600 idosos acima de 60 anos e 5.500 trabalhadores da área da saúde.

A vigilância epidemiológica esclarece ainda que a vacina é inativada, produzida a partir de vírus morto fragmentado e protege contra influenza A H1N1, influenza A H3N2 e influenza B e está contraindicada somente para as pessoas que apresentam alergia a ovo ou que tiveram reações graves em doses anteriores.

De acordo com a vigilância, a meta é alcançar o maior número possível de pessoas dentro dos grupos prioritários. A recomendação é para que mesmo as pessoas que já se vacinaram no ano passado, sejam vacinadas, uma vez que o vírus da influenza sofre alterações ao longo do ano.