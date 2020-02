Saúde oferece vagas de estágio para estudantes do ensino médio

A Secretaria Municipal de Saúde está oferecendo três vagas de estágio para estudantes do ensino médio, preferencialmente aos alunos que residem nos bairros Antônio Zanaga, Vila Mathiensen e Parque da Liberdade. Os estagiários irão atuar na UBS (Unidade Básica de Saúde) dos respectivos bairros, em atividades administrativas e de atendimento ao público.

O valor da bolsa é de R$ 650,00 (já incluso o valor do vale-transporte) e o aluno (ou aluna) deverá estar matriculado no período noturno, já que o estágio será realizado no período diurno, com 30 horas semanais, sendo de segunda a sexta-feira.

Interessados deverão enviar currículo para rhpsi@saudeamericana.com.br ou rh@saudeamericana.com.br, até o dia 10 de fevereiro, impreterivelmente.